Andrew Faber, Ti passo a perdere a quinta ristampa in pochi mesi

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Ci si può perdere senza il bisogno di sentirsi persi? Quanti significati assume, nel corso della vita, questo predicato verbale dalle infinite forme?" Il poeta Andrew Faber stravolge il concetto di fragilità, trasformandola in forza in "Ti passo a perdere", uscito per Interno Poesia Editore arrivato in pochi mesi alla quinta ristampa.

Più che un libro di poesie è un manuale di resistenza in versi.

Uno stradario dell'anima dove perdersi per poi ritrovarsi. Un viaggio verso la conoscenza di sé stessi e un invito alla scoperta dell'Amore, in tutte le sue forme.

"Ti passo a perdere fra poco/A perdere?/ Sì, vengo da te e ci perdiamo insieme dove ti pare./ E se poi ci trovano?/ Ma noi ci perdiamo bene./ Devo portare qualcosa?" sono i primi versi di una delle poesie del libro. Pseudonimo di Andrea Zorretta, Andrew Faber è nato a Roma nel 1978, dove vive.

A dimostrazione della rinnovata, crescente attenzione dei lettori verso la poesia, alla Fiera appena conclusa Più libri più liberi, alla Nuvola a Roma, Andrew Faber ha visto lunghe code al firma copie e alla presentazione del suo libro. Il 21 marzo 2023 il poeta e scrittore romano sarà ospite, al nuovo spazio eventi Hall di Padova, di un incontro tra versi, racconti e note in occasione della Giornata mondiale della Poesia, in cui mescolerà emozioni diverse in un gioco continuo di contaminazioni. (ANSA).