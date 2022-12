Rainer Maria Rilke, nuova 'sensazionale' raccolta di documenti

(ANSA) - BERLINO, 01 DIC - L'archivio letterario di Marbach in Germania ha acquisito e presentato oggi a Berlino una nuova "collezione sensazionale": un'enorme raccolta di scritti e di materiali del poeta austriaco Rainer Maria Rilke (1875-1926), considerato tra i più importanti autori di sempre in lingua tedesca.

La cosiddetta "collezione Gernsbach" è composta da oltre 10mila manoscritti, circa 8800 lettere, quasi 500 tra libri e riviste, 131 disegni e 360 fotografie della vita dell'autore. Il materiale era sempre stato nelle mani degli eredi e, fino a oggi, era propietà di tre pronipoti del poeta. L'acquisto da parte dell'archivio è stato fatto con l'aiuto di fondi pubblici e privati. Sandra Richter, direttrice dell'archivio letterario di Marbach, non ha rivelato i costi dell'operazione, ma ha sottolineato che i documenti sono un "patrimonio travolgente".

Lo riporta Dpa.

Richter ha annunciato che il materiale sarà digitalizzato e reso disponibile dopo uno o due anni di iniziale "esplorazione". Una prima mostra basata sulla nuova acquisizione sarà programmata per il 150° compleanno di Rilke, nel 2025. Il materiale mostrerebbe anche l'evoluzione della calligrafia di Rilke, oltre a suggerire dettagli sul suo amore con la mecenate Lou Andreas-Salomé. Altri importanti testi inediti e ulteriori sorprese potranno emergere dall'analisi approfondita dei manoscritti. (ANSA).