Calabrò, la poesia verso l'infinito, tra mare e spazio

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Le prime suggestioni nelle acque cristalline della Calabria, "in quel mare che si protende per raggiungere l'orizzonte, ma resta confinato in se stesso", poi il bisogno di continuare a raccontare se stesso, i propri tumulti interiori, e con essi il mondo attorno: dopo oltre 60 anni di attività poetica, non è ancora pago Corrado Calabrò di indagare con le parole la natura più intima dell'uomo, tra sogni e fragilità. "Oggi viviamo un tempo di pensiero debole e l'insicurezza ontologica è la nostra condizione. Ma la poesia tende all'oltre, a dilatare la nostra percezione, e cerca di parlare a ciascuno di noi, per rivelare come in una magia qualcosa che non riuscivamo a vedere pur avendola davanti", dice in un'intervista all'ANSA, durante la presentazione a Roma presso la sede dell'IILA (Organizzazione internazionale italo-latino americana) di "Quinta dimensión. Poemas escogidos 1958-2021", edizione spagnola appena pubblicata da Pigmalión dell'omonimo libro edito in Italia da Mondadori (nel 2018 e poi in versione aggiornata nel 2021). Il corposo volume rappresenta un autentico autoritratto poetico di Calabrò, giurista, scrittore, presidente Agcom dal 2005 al 2012: tra le pagine del libro, in questa accurata e ampia selezione di liriche, emerge l'essenza tematica e formale di più di mezzo secolo di produzione poetica di un autore da sempre fedele solo alla sua ispirazione, ostinatamente fuori da ogni etichetta e corrente letteraria. "Quando si sente profondamente la poesia, tutto ritorna dentro, le letture più appassionate, le sensazioni, anche la vita non vissuta preme per lasciare di sé qualche impronta, perché la poesia attinge all'inconscio", prosegue Calabrò, che ha pubblicato 23 libri di poesie in Italia e 34 all'estero, in 20 lingue. In questa antologia tornano tutti i temi cari all'autore: le insondabili prospettive e gli slanci del sentimento d'amore, accanto alle meraviglie misteriose dello spazio e alla profondità di un mare celebrato come metafora e al tempo stesso come elemento concreto del vivere. (ANSA).