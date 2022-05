Poesie scelte da Jovanotti e Crocetti in top ten più venduti

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Poesie da spiaggia, l'antologia di poesia curata da Nicola Crocetti e Jovanotti e pubblicata da Crocetti editore è uscita solo giovedì scorso ma spinta dall'entusiasmo dei lettori entra subito nella top ten generale dei libri più venduti in Italia la scorsa settimana. Un risultato clamoroso che contraddice l'idea che la poesia non possa essere un genere di successo. Così commenta Nicola Crocetti, editore e curatore dell'antologia : "Questo risultato quasi senza precedenti smentisce tutti i luoghi comuni sulla non vendibilità della poesia. Il pubblico dei lettori di poesia è potenzialmente molto vasto. Per raggiungerlo, nel caos generale di informazioni da cui siamo bombardati, serve solo un "cavallo di Ulisse", che sgretoli la fortezza di disinteresse che circonda la poesia. E Jovanotti è stato il compagno di strada ideale, come dimostrano i risultati di questo libro." Poesie da spiaggia verrà presentato oggi alle 18,30 al Salone del Libro di Torino da Valeria Parrella. (ANSA).