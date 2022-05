Libri: Diane Seuss, La ragazza dalle quattro gambe

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - DIANE SEUSS, LA RAGAZZA DALLE QUATTRO GAMBE (Ensemble, pp.192, 15 euro. Traduttori: Alessandra Bava & Maria Adelaide Basile). "Ritengo che il mio lavoro possa essere definito come punk rurale. Emerge dagli spazi rurali alla ricerca della durezza, della stranezza, dell'assurdità, della tigliosità, della rabbia e del dolore di ogni cosa in contrapposizione alla rusticità. La ruralità non è meno punk dell'urbanità. La mia estetica è quella delle carcasse di animali investite. Dei fantasmi che fumano sigari lungo le sponde del fiume": arriva in libreria con Ensemble, tradotto per la prima volta in italiano, "La ragazza dalle quattro gambe", terza raccolta poetica di Diane Seuss, appena insignita del Premio Pulitzer 2022 per la poesia. Pubblicato nella collana HerKind e con il testo inglese a fronte, il volume raccoglie poesie nelle quali a emergere è il racconto spontaneo, immediato, autentico del mondo circostante che l'autrice restituisce grazia e durezza, ardore e sensibilità. Oltre all'inesausto lavoro sulla lingua verso l'invenzione di una nuova forma poetica americana, nei versi appare costante anche la dicotomia tra la small town (l'autrice è cresciuta in un'area rurale del Michigan) e la big city, la New York degli anni '70 dove poi si trasferì per realizzare il suo "sogno americano" e che poi la deluse spingendola a ritornare a casa nel Midwest.

