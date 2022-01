'Fiorevolmente', fiori e versi in foto Feinstein e grandi poeti

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - FIOREVOLMENTE- FIORI E POESIE (PP 120, FOTOGRAFIE 50, EURO 14,90). FOTOGRAFIE DI HAROLD FEINSTEIN, VERSI DA DANTE ALIGHIERI A RAYMOND CARVER.

I capolavori floreali realizzati dal grande fotografo americano Harold Feinstein si uniscono a perle rare della poesia, da Dante Alighieri a Raymond Carver, nel libro 'Fiorevolmente' che esce il 3 febbraio per Contrasto.

Fiori che non appassiscono mai, foglie che non cadono, accompagnano le parole di autori come Francesco Petrarca, William Shakespeare e Johann Wolfgang Goethe. Il risultato è una serie di sorprendenti associazioni e inaspettati rimandi simbolici. Come in un prezioso erbario, le immagini delicate e raffinate di Feinstein si intrecciano alle poesie di Guido Guinizelli, Charles Baudelaire, Eugenio Montale, Walt Whitman, Giovanni Pascoli, Rainer Maria Rilke, Fernando Pessoa, creando una nuova, sorprendente antologia da guardare, sfogliare e tornare a leggere mille volte.

"Io già sento primavera che/s'avvicina coi suoi fiori:/versatemi presto una tazza di vino dolcissimo" scrive Salvatore Quasimodo.

Come dice Rosa Carnevale nell'introduzione, "d'altra parte, non c'è niente come la fotografia che sostituisca così bene quel gesto di avvicinarsi, chinarsi all'altezza di un bambino per vedere in prossimità. Grazie a uno scanner che usa come fosse la lente di un obiettivo fotografico, Feinstein ci rivela i particolari di ogni soggetto floreale indugiando sulla carnosità dei petali, lo spessore delle corolle sontuose ed eccentriche, la loro perfezione geometrica, i colori screziati e decisi. Ogni fiore ha un volto diverso, specifico, che lo rende unico e differente dagli altri. Allo stesso modo, possiamo dire che ogni fiore abbia una propria voce: forte o discreta, dolce o pungente".

Harold Feinstein, morto nel 2015, aveva 15 anni quando chiese in prestito la sua prima macchina fotografica, una Rolleiflex. Da subito mostrò un talento per catturare la spontaneità delle situazioni che osservava. Si trattava soprattutto della sua città, New York, e del quartiere in cui era nato nel 1931, Coney Island. A 17 anni entrò nel collettivo Photo League fondato da Sid Grossman e quando aveva 19 anni le sue foto furono acquistate da Edward Steichen per l'archivio del MoMA, facendone il più giovane fotografo ad avere un riconoscimento così prestigioso. Per sessant'anni ha fotografato le strade di New York, passando dalla street photography, al ritratto, al nudo, allo still life. Le sue foto dei bagnanti e degli adolescenti di Coney Island lo hanno reso famoso in tutto il mondo. (ANSA).