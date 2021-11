Poesia, necessaria nella vita per 8 italiani su 10

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Quasi 8 italiani su dieci hanno bisogno di poesia per affrontare la vita. Tutti abbiamo necessità di avere attenzioni e le parole diventano così fondamentali al pari degli abbracci, dei baci e delle carezze.

E' il 77% degli italiani a manifestare questa esigenza.

Questa fotografia viene fuori da uno studio di Libreriamo (https://libreriamo.it), attraverso il monitoraggio e l'analisi di circa sei mesi di oltre 10 mila interazioni di italiani sulla rete e sui social, presentato in occasione dell'uscita del libro 'Parlare in Versi' (Newton Compton), scritto e curato da Saro Trovato, sociologo e fondatore della media-community italiana, dedicata alla promozione dei libri, della lettura e della cultura, in generale.

Secondo la ricerca, il logorio del linguaggio contemporaneo imposto da telefonini, internet e social fa percepire le relazioni più povere (53%), banali (52%), brutte (49%), volgari (47%), violente (45%), senza emozioni (44%) prive di contenuto (41%). Il linguaggio appare come più incomprensibile (39%), contratto e pieno di simboli (38%), sintetico ed essenziale (35%).

"La poesia è vita e la vita ha bisogno di poesia. Le parole sono importanti perché creano relazione. La mancanza di parole adeguate da donare a chi ci sta vicino, genera inevitabilmente distacco, rottura, crisi" dice Trovato.

Lo studio di Libreriamo mostra che il 63% degli italiani va alla ricerca di frasi e versi per cercare di conquistare gli altri.

Un uso funzionale che purtroppo non genera un effettivo arricchimento culturale. Il verso taglia-incolla (57% di chi utilizza frasi e versi) non offre spazio all'approfondimento: si utilizza la frase senza nessuna dimostrazione di conoscere autore e contesto autoriale. Il 22% degli italiani che ha utilizzato i versi nelle loro interazioni ha dimostrato totale conoscenza sull'origine del verso. Il 17% delle interazioni segnala manifesti errori sull'origine del verso utilizzato: autore, titolo, data di pubblicazione, altro. (ANSA).