Premi: Roberto Pazzi tra i vincitori del 'Marineo'

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Riparte il premio Marineo: la cerimonia di consegna, curata dal Circolo culturale di Marineo (Palermo) è in programma domenica 28 novembre.

Nella sezione poesia edita in lingua italiana il premio premio è andato al poeta Roberto Pazzi con la raccolta "Un giorno senza sera" (La Nave di Teseo).

Il premio speciale è stato assegnato allo scrittore Valerio Massimo Manfredi, uno dei divulgatori culturali più noti al grande pubblico italiano, che ha scritto romanzi e saggi storici tradotti in 39 lingue. La Giuria lo ha scelto come "modello per le nuove generazioni, sia sotto l'aspetto culturale, sia sotto l'aspetto umano, coinvolgendo i giovani nella maturazione di una coscienza civica e facendo loro scoprire un viaggio nella Storia e nelle Storie, nella consapevolezza che la memoria trova il suo significato ultimo nella costruzione dell'identità del presente".

Per la sezione poesia edita in lingua siciliana il primo premio è stato assegnato a Jose Russotti con la raccolta "Arrèri o scuru" (Controluna), mentre per gli inediti in lingua siciliana è andato ex aequo a Paolo Passanisi per la lirica "A vita" e a Pippo Di Noto per "Absolute beginners".

La targa "Francesco Grisi" è stata attribuita al giornalista e saggista Lino Buscemi che, "nel suo percorso di vita, ha messo in luce, da vero paladino della cittadinanza attiva, non solo lo stato di abbandono di molti luoghi di arte della città di Palermo, ma nel contempo ha coniugato la passione della storia con la difesa dei diritti umani".

Quest'anno per la quarta volta i premi, in una simbiosi tra arte e poesia, saranno donati dagli artisti Antonella Affronti, Alessandro Bronzini, Elio Corrao, Antonino Liberto, Tiziana Viola Massa". (ANSA).