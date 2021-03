Dantedì, da Benigni ai libri e le mostre, celebrando il Sommo Poeta - SPECIALE DANTE

Un Dantedì speciale quello del 25 marzo 2021 che ricorre nell'anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. E un "evento molto simbolico" annunciato dal ministro della Cultura Dario Franceschini lo festeggerà: "la lettura di Roberto Benigni di un canto della Divina Commedia al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica che verrà trasmesso in diretta alle 19.10 su Rai1.

Il "Dantedì istituito nel 2020 dalla Presidenza del Consiglio, durerà per sempre come durerà per sempre la fama e notorietà mondiale di Dante. Il Comitato per le celebrazioni ha finanziato circa 100 iniziative e patrocinato più di 400 eventi.



"Dante - ha detto il ministro Franceschini - ci insegna anche ad avere fiducia e credo che per quest'anno dovremo avere in mente davvero l'ultimo viaggio dell'Inferno 'e quindi uscimmo a riveder le stelle'".

Frabotta lo riscopre tra epilessia e pianto

Ferroni: Bisogna tornare a leggere Dante

La Divina Commedia in realtà virtuale 3D

Tanti libri per riscoprire il Sommo Poeta

La vita del Sommo Poeta in libro Pellegrini

L'Inferno in mostra alle Scuderie del Quirinale

Dante protagonista di una caccia al tesoro virtuale

Tra Dante e Shakespeare, in mostra il mito di Verona

Il MANN celebra la Divina Archeologia

Dante e l'arte della medicina celebra la Primavera

PaperDante, Paperino nei panni di un giovane Dante

Caronte, Erinni e Arpie, ecco i mostri di Dante

Il Dante giocatore di Garlando