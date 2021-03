Dantedì: L'Arena e Telearena celebrano il Sommo Poeta

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - A 700 anni dalla morte di Dante e in occasione del Dantedì del 25 marzo, le testate scaligere del Gruppo Athesis, il giornale L'Arena e l'emittente Telearena, ricordano il Sommo Poeta con una serie di iniziative sul quotidiano, in tv, uno speciale digital e una serie di collaterali.

"Tra Verona e Dante c'è un rapporto strettissimo che dura sino ai giorni nostri. Gli ultimi discendenti del Sommo Poeta vivono, infatti, nel veronese - spiega Maurizio Cattaneo, direttore de L'Arena -. Non tutti però conoscono storia, itinerari, luoghi e curiosità della presenza del 'padre della lingua italiana' in terra scaligera. Per questo nel giorno dedicato a Dante abbiamo deciso di confezionare un numero speciale de L'Arena con un inserto di assoluto interesse. Lo stesso giorno è previsto un appuntamento sul nostro sito internet e uno spazio su Telearena. Ma queste sono solo le prime, delle iniziative che metterà in campo il nostro gruppo nell'ambito delle celebrazioni dantesche, sia con iniziative editoriali che a supporto del ricco e importante calendario di eventi di Comune e Università di Verona. Ricordare ed approfondire la figura di Dante non è solo operazione culturale ma diventa la chiave per interpretare la realtà stessa in cui viviamo".

Nel giorno dell'anniversario il giornale si presenterà al pubblico in una veste tematizzata con una speciale sovraccoperta e con il logo della testata ridisegnato per rendere omaggio all'autore fiorentino. In edicola con il quotidiano un inserto di 24 pagine celebrerà Dante e il suo soggiorno nella provincia scaligera. In abbinamento al giornale saranno disponibili due volumi dedicati al Poeta: Ti racconto la Divina Commedia, edito da Editoriale Programma, e Dante a Verona, edito da Cierre Edizioni.

Il Dantedì sarà celebrato anche online. Dal 25 marzo larena.it ospiterà uno speciale digital dedicato nel quale gli utenti avranno la possibilità di accedere a numerosi contenuti dedicati al Sommo Poeta e alla città che lo ospitò. Alle 18 poi appuntamento sul sito e sulla pagina Facebook de L'Arena con l'evento digitale "Dante a Verona_Talk", un incontro culturale dedicato al legame tra il Sommo Poeta e la città scaligera.

