88 poetesse per cambiare il mondo, maratona di letture

Ottantotto poetesse per cambiare il mondo in una maratona di letture in 24 lingue, dal 15 al 21 marzo. Hypercritic, la piattaforma che connette mondi culturali e artistici in uno spazio digitale condiviso, e la Scuola Holden celebrano così la Giornata mondiale della Poesia, che cade il 21 marzo, su Facebook e Instagram.

Dedicata a poetesse del passato e contemporanee, la maratona poetica vedrà scrittori, autori e testimonial da tutto il mondo alternarsi nella lettura di una poesia l'ora che sarà conclusa da Alessandro Baricco con una lettura di Saffo in greco antico.

Tra le 24 lingue polacco, svedese, portoghese, turco, arabo, russo, persiano, giapponese e cinese. A dar voce alle poetesse di 40 paesi saranno, tra gli altri, Roberto Saviano che leggerà il Premio Nobel per la Letteratura 2020 Louise Glück, Nicola Lagioia con una poesia di Amelia Rosselli, Christian Greco, che leggerà in geroglifico dei versi che celebrano la figura femminile, Beatrice Venezi (Margaret Atwood), Savina Neirotti (Sylvia Plath), Giovanni Caccamo (Alda Merini), Emiliano Poddi (Wisława Szymborska), Antonella Lattanzi (Patrizia Cavalli), Paolo Maria Noseda che leggerà Patti Smith. E ancora Federica Manzon, Chiara Tagliaferri, Paolo Giordano, Chiara Valerio, Fabio Geda, Mauretta Capuano, Serena Danna, Ezio Mauro, David Frati, Mario De Santis, Francesca Angeleri, Alessandro Colombo, Claudio Petronella, Ilaria Gaspari, Andrea Tarabbia, Marco Belpoliti, Eleonora Sottili, Mauro Berruto, Nicola Campogrande, Giulia Caminito, Mario Brunello e Camilla Ronzullo. Il fondatore di Hypercritic Alessandro Avataneo leggerà Cristina Campo e Emily Dickinson.

Tra le opere della Hypercritic Poethon 2021 anche la poesia 'The hill we climb' della giovane poetessa americana Amanda Gorman che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha voluto alla sua cerimonia d'insediamento per lanciare un messaggio che potesse sanare le ferite dell'America. E ci sono anche poetesse politiche come Yasar Nezihe e poetesse-influencer come Rupi Kaur.

Nel giorno clou, domenica 21 marzo, saranno invitati gli amici, i follower e tutti coloro che vorranno partecipare a condividere la loro poesia del cuore, in forma di reading, accompagnata da un'immagine o pubblicandone solo il testo, con l'aggiunta dell'hashtag #postapoem e taggando le pagine social di Hypercritic.

Perché 88 poesie? "Il numero è arbitrario ma simbolico: le costellazioni riconosciute dall'Unione Astronomica Internazionale sono 88, come i tasti del pianoforte e due volte simbolo dell'infinito. Nella settimana che si concluderà il 21 marzo, Hypercritic realizzerà un firmamento digitale di poetesse, che con il loro esempio e le loro parole hanno contribuito a cambiare il mondo in direzione più egualitaria" spiegano gli organizzatori. "Il nostro magazine si fa così portavoce del sogno di Cristina Campo, che negli anni Cinquanta progettava una raccolta - mai realizzata - di 80 poesie scritte da donne. Ripartiamo dalla sua idea per celebrare le donne nel modo che conosciamo meglio: diffondendo l'arte e la bellezza delle loro parole. Speriamo così di riequilibrare, in modo simbolico, le notizie dell'attualità che le vedono in prima pagina per i motivi sbagliati: la loro assenza nella classe dirigente e politica del Paese, il primato dei licenziamenti per la crisi sanitaria, le vittime di femminicidio. Hypercritic vuole reagire alla violenza con la bellezza, raccontando le donne che hanno lottato per esprimersi nel mondo" sottolineano.

