Dante, 100 canti in cento giorni nel Duomo di Milano

Per celebrare Dante Alighieri a settecento anni dalla morte, dal 7 aprile al 15 luglio nel Duomo di Milano risuoneranno i versi della Divina Commedia, con la lettura dei cento canti che la compongono in cento giorni grazie alla collaborazione dei musicisti della Scala e degli allievi del Piccolo teatro.

L'idea di questa lettura integrale - resa possibile grazie al main sponsor Intesa SanPaolo e a Retelit - è stato l'arciprete della cattedrale, monsignor Gianantonio Borgonovo, con la collaborazione della Veneranda Fabbrica e della Biblioteca Ambrosiana, che conta su un ricco materiale dantesco.

D'altronde, ha ricordato l'arciprete, "già i nostri padri della Veneranda Fabbrica, nel 1418, organizzarono una Lectura Dantis per raccogliere fondi destinati alla costruzione della nascente Cattedrale".

La direzione artistica di 'Dante in Duomo. 100 canti in 100 giorni' è di Massimiliano Finazzer Flory. L'ingresso sarà gratuito ma con prenotazione obbligatoria, comunque maggiorni informazioni saranno fornite nell'approssimarsi dell'evento, tenendo conto dei protocolli anticovid che saranno vigenti.