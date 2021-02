Gorman nella lista di Time, esce 'The Hill We Climb'

La stella Amanda Gorman continua a splendere. La giovane poetessa americana è stata inserita da Time nella lista delle 100 persone più influenti per il 2021, a fine marzo uscirà in contemporanea mondiale la poesia 'The Hill We Climb' con cui ha conquistato il mondo intero nel giorno del giuramento del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. E i suoi libri, ancora prima di essere pubblicati, sono già bestseller su Amazon.

La Gorman nella lista di Time è nella categoria dei 'fenomeni' in compagnia di Regé-Jean Page (serie Tv Bridgerton), la giornalista della Cnn Abby Phillip, la cantante e attrice 17enne Olivia Isabel Rodrigo. La poesia 'The Hill We Climb' è diventata un libro che in Italia sarà pubblicato, sempre a fine marzo, da Garzanti, la casa editrice che ha in catalogo autori come Michelle e Barack Obama,e Malala Yousafzai e Carola Rackete.

Oltre a questa edizione speciale dei versi che hanno portato la Gorman alla celebrità, Garzanti pubblicherà a settembre 2021 il libro illustrato in versi per bambini 'Change Sings' e la raccolta di poesie 'The Hill We Climb and Other Poems'. Ma i tre libri della poetessa afro-americana di Los Angeles, hanno già il bollino di bestseller su Amazon e la Gorman ringrazia. "I miei libri sono al primo e secondo posto su Amazon. Grazie a tutti" ha scritto in un tweet la Gorman.

Laureata ad Harvard con lode, Amanda S. C. Gorman, 22 anni, è la più giovane poetessa ad aver mai partecipato ad una cerimonia di insediamento presidenziale nella storia degli Stati Uniti. Echi di "Hamilton" e suggestioni rap hanno punteggiato la lettura di "The Hill We Climb", la composizione finita dopo le violenze degli ultrà trumpiani del 6 gennaio in Campidoglio.

La poetessa vive nella sua città d'origine, Los Angeles, ed è impegnata nella difesa dell'ambiente, dell'uguaglianza razziale e della giustizia di genere. Il suo attivismo e la sua poesia sono stati protagonisti di numerosi programmi televisivi americani 'Today Show', 'PBS Kids', 'CBS This Morning' e ripresi da varie testate giornalistiche da 'New York Times' a 'Vogue'. Nel 2017 è stata nominata da Urban World, un programma dedicato ai giovani poeti di oltre 60 città, regioni e Stati americani, prima vincitrice del titolo di National Youth Poet Laureate, che premia il migliore giovane talento nel campo della poesia degli Stati Uniti.