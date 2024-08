Esce il romanzo di Sarah Bernstein, finalista al Booker

ESERCIZIO DI OBBEDIENZA, SARAH BERNSTEIN (CODICE EDIZIONI, PP. 160, EURO 15) Finalista al Booker Prize 2023, 'Esercizio di obbedienza', romanzo della canadese Sarah Bernstein è stato accostato ai lavori di Shirley Jackson, Don Delillo e Claire-Louise Bennett.

Sarah Bernstein, da tempo vive nelle Northwest Highlands, in Scozia, e insegna letteratura e scrittura creativa alla Edinburgh University. Nel 2023 è stata inclusa nella lista dei migliori autori britannici da Granta.

Al centro di 'Esercizio di obbedienza' una donna che si trasferisce in un paese remoto per fare la governante del fratello. Appena arrivata, la protagonista si imbatte in strani eventi: un'isteria bovina collettiva, la morte di una pecora e di un agnello appena nato, e altri fenomeni inconsueti. Con crescente inquietudine, nota che il sospetto degli abitanti del luogo si concentra su di lei, nonostante la sua diligenza e il suo silenzioso servizio alla comunità. Mentre l'ostilità dei cittadini si fa ogni giorno più palpabile, anche il fratello viene colpito da una malattia. Devozione, sacrificio, dinamiche familiari sono i temi portanti della trama capace di ammaliare anche i fan del mistery.



