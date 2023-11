Esce L'uomo in nero di Stephen King, finora inedito in Italia

STEPHEN KING, L'UOMO IN NERO (SPERLING&KUPFER, PP 96, EURO 15.90)

Ai tempi del College Stephen King scrisse una storia in versi pubblicata soltanto in Usa dieci anni fa da Cemetery Dance, con le illustrazioni di Glenn Chadbourne, in una edizione limitata le cui copie sono ormai praticamente introvabili. Ora quella storia giovanile in cui King abbozza un personaggio, il malvagio Randall Flagg, che tornerà periodicamente in tutta la sua opera, da L'ombra dello Scorpione a La torre nera, passando per Gli occhi del drago, esce in Italia per Sperling&Kupfer nella traduzione di Luca Briasco e le tavole di Chadbourne. È 'L'uomo in nero', libro Strenna 2023 della Sperling&Kupfer.

La storia è nata dalla visione di un uomo senza volto in jeans e stivali da cowboy che cammina senza fermarsi mai. Dove sta andando quello sconosciuto in marcia verso il nulla? Quali cose terribili ha visto? Cinquant'anni dopo la prima stesura dei versi de L'uomo in nero Chadbourne ha provato a dare una risposta alle domande di King che con i suoi libri bestseller ha venduto oltre 500 milioni di copie in tutto il mondo.

Connubio perfetto tra disegni e parole, è come se Chadbourne - che con i suoi disegni a inchiostro ha accompagnato le opere di alcuni degli autori più venduti negli ultimi anni - attingesse all'immaginazione di King in modo dettagliato. Nelle sue tavole si scoprono dettagli nascosti sempre nuovi e misteriosi segreti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA