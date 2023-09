Finale del Premio Campiello alla Fenice con mille invitati

(di Mauretta Capuano) È previsto un parterre di circa mille invitati tra ospiti istituzionali, rappresentanti del mondo imprenditoriale, della cultura e delle case editrici alla serata finale, sabato 16 settembre al Gran Teatro La Fenice, del Premio Campiello 2023.

Questa edizione, la 61ma, vede un doppio appuntamento con una serata speciale, il 15 settembre alle 19 al Teatro Goldoni, dove sarà proclamato il vincitore del Campiello Giovani.

La serata Note e Parole al Teatro Goldoni sarà presentata da Federico Basso e Davide Paniate, con un contributo di Roberto Vecchioni e un momento musicale di Franco Mussida. Nato dalla sinergia con Cpm Music Institute e reso possibile grazie alla collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, l'evento sarà animato dalle composizioni musicali frutto della combinazione artistica tra le opere dei giovani finalisti e il talento musicale di alcuni allievi dell'Istituto. I brani saranno accompagnati dalle performances della Scuola di Danza Daghilev di Venezia.

Ma la grande attesa è per la proclamazione del vincitore del Premio Campiello 2023 in una serata condotta da Francesca Fialdini, che verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai 5 (al canale 23 della tv) e in streaming dalla piattaforma di Rai Play. Sarà possibile, inoltre, seguire la cerimonia tramite l'hashtag #PremioCampiello2023 e su Instagram sempre tramite l'account ufficiale @premiocampiello.

A contendersi l'ambita vera da pozzo Silvia Ballestra con La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza), Marta Cai con Centomilioni (Einaudi), Tommaso Pincio con Diario di un'estate marziana (Perrone Editore), Benedetta Tobagi con La Resistenza delle donne (Einaudi) e Filippo Tuena con In cerca di Pan (Nottetempo). Impossibile come sempre fare previsioni sul vincitore che sarà votato dalla Giuria Popolare formata da trecento Lettori Anonimi.

Durante la cerimonia verranno premiati anche i vincitori degli altri riconoscimenti previsti dalla Fondazione Il Campiello, tra cui quelli dell'Opera Prima, assegnata a Emiliano Morreale per L'ultima innocenza (Sellerio), del Campiello Giovani, annunciato durante la serata di venerdì al Teatro Goldoni e del Premio Fondazione Il Campiello, il riconoscimento alla carriera attribuito quest'anno a Edith Bruck. Verranno inoltre premiati Nicola Cinquetti e Davide Rigiani, vincitori delle due categorie in gara nella seconda edizione del Campiello Junior.



