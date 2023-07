Mondadori, Marilena Rossi alla Narrativa italiana

Da metà settembre, Marilena Rossi sarà la nuova responsabile della narrativa italiana di Mondadori, a diretto riporto di Francesco Anzelmo, direttore generale della casa editrice. "Insieme ai colleghi, professionisti brillanti e di grande esperienza, continueremo a mettere a disposizione dei lettori un'offerta quanto più possibile variegata. Il privilegio di lavorare in una grande casa editrice, fisiologicamente plurale nella sua proposta editoriale, credo consista nella possibilità di perseguire un progetto culturale di ampio spettro. Coltiveremo la dimensione letteraria, attraverso l'opera di scrittori affermati e la costante ricerca di nuove voci, e daremo grande attenzione al genere e alla narrativa popolare, nelle sue varie declinazioni.

Dalla commedia al thriller, dal romanzo storico alla saga famigliare, fino alla grande tradizione mondadoriana del giallo.

Da appassionati lettori rabdomanti, cercheremo inoltre di intercettare nuove tendenze e prestare ascolto ai desideri di lettori che ancora non sanno di poterlo essere", ha dichiarato Rossi.

Marilena Rossi, milanese, classe 1977, è in Mondadori dal 2008.

Dal 2019 tiene un laboratorio di scrittura presso la Scuola Belleville di Milano.



