Elp di Antonio Manzini, boom di vendite

Antonio Manzini con Elp edito da Sellerio è primo nella classifica dei libri più acquistati tra il 19 giugno e il 16 luglio 2023. Seguono Come d'aria di Ada d'Adamo, vincitore del Premio Strega 2023, e La banda dei carusi di Cristina Cassar Scalia. In top ten anche Matteo Bussola con Un buon posto in cui fermarsi, edito da Einaudi; Pera Toons con Divertimenti (Tunué) e Tre ciotole di Michela Murgia (Mondadori). Settimo posto per la giovane autrice argentina Mercedes Ron, il suo best seller young adult È colpa mia? è diventato recentemente un film, prodotto e distribuito da Prime Video.

Chiudono la classifica In cucina con la friggitrice ad aria di Benedetta Rossi - primo nella classifica dei manuali più venduti nelle ultime quattro settimane -; Madre d'ossa di Ilaria Tuti (Longanesi) e Dammi mille baci di Tillie Cole, il romance virale sui social pubblicato da Always Publishing.

Nella classifica di saggistica, regna Beyond the story, racconto di 10 anni di BTS, la k-pop band che ha conquistato il mondo amplificando il soft power della Corea del Sud.



