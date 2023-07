Nel Sogno dell'imperatore Wunderkammer e Rodolfo d'Asburgo

FERRANTE DELLA PORTA, 'IL SOGNO DELL'IMPERATORE' (COMPAGNIA EDITORIALE ALIBERTI, PP. 284, EURO 18)

Il Cinquecento è l'anima di questo romanzo storico di Ferrante Della Porta dal titolo Il sogno dell'imperatore edito dalla Compagnia editoriale Aliberti. Al centro della trama Rodolfo II d'Asburgo che in una tranquilla notte d'estate esprime un desiderio: riunire filosofi e scienziati del calibro di Giordano Bruno, Galileo Galilei, Giovanni Keplero, Francesco Bacone, Ulisse Aldrovandi, menti brillanti condotte in un appassionante percorso attraverso la Wunderkammer, in un passaggio elogiata dall'imperatore, grande appassionato d'arte:'La mia camera delle meraviglie, che occupa un'intera ala del palazzo, non ha pari in tutta Europa e raccoglie una infinita varietà delle strabilianti meraviglie della natura rappresentate da una stragrande quantità di oggetti e di documenti'. Un luogo che lascia a bocca aperta: 'Vi sono animali imbalsamati di ogni tipo, dai più comuni a quelli più esotici e il più delle volte sconosciuti perché provenienti da ogni parte del mondo, vi sono conchiglie provenienti dai mari più lontani, gemme e pietre preziose di ogni tipo e di straordinaria grandezza, vi sono una serie di vasi di vetro contenenti parti di animali immerse nei liquidi per conservarli e parti di organi umani dalle inquietanti deformità. Vi sono poi un'infinità di manoscritti e libri rari di materia medica, di filosofia naturale, di scienze occulte e alchimia ben sistemati e catalogati negli scaffali di una spaziosa biblioteca'.

Ferrante Della Porta, classe '47, è studioso di storia della medicina, giornalista e saggista.





