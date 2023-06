Brucia Spada, il libro dell'autore cult giapponese Ryotaro Shiba

RYOTARO SHIBA, BRUCIA SPADA (RIZZOLI, COLLANA KIMOCHI, PP. 480, EURO 15)

Arriva per la prima volta in Occidente Brucia Spada, un classico moderno dell'autore di culto Ryotaro Shiba, morto nel 1996, che con quasi 200 milioni di copie vendute è uno degli scrittori giapponesi più amati di tutti i tempi. Da molte delle sue opere, ambientate prevalentemente alla fine del periodo Edo, sono stati tratti film, videogiochi, anime e manga. Storia di potere, duelli e intrighi e di un eroe che ha consacrato alla spada la sua intera esistenza, Brucia Spada è un'opera in due volumi. Il primo è appena uscito, nella traduzione di Giuseppe Giordano, nella collana Rizzoli di narrativa dedicata al Giappone, Kimochi che in giapponese significa mood , atmosfera, stato d'animo.

Quarto Paese al mondo per numero totale di titoli pubblicati ogni anno dopo gli Stati Uniti, la Cina e il Regno Unito, il Giappone resta un mercato per lo più inesplorato dagli editori occidentali. Scoprire nuove voci, bestseller e opere originali è l'obiettivo di Kimochi. Brucia Spada, ultimo titolo uscito nella collana, ci porta in una delle epoche più buie e complesse della storia del Giappone, il Bakumatsu, sulla soglia di una sanguinosa guerra intestina per il potere che porterà alla fine del periodo Edo e alla caduta del dominio feudale dello shogunato, che durava da più di duecento anni. Toshizo, un contadino di umili origini, conosciuto nei villaggi come "lo speziale", che percorre le campagne della sperduta regione di Tama distribuendo unguenti e preparazioni, vede la sua vita cambiare per sempre in una notte d'estate del 1857. Per difendere il suo onore, e quello della donna che ama, Toshizo uccide per la prima volta un uomo.

Inizia così un'epopea che, da un piccolo dojo di provincia, lo porterà a combattere per l'anima di un'intera nazione.

Dall'horror al racconto d'amore, dalla saga storica al genere nipponico del romanzo da cucina, Kimochi ha preso il via con Non ridere della vita sessuale degli altri, l'esordio narrativo di Nao-Cola Yamazaki. Sette i titoli usciti in un anno tra i quali figurano Uova di Tsuji Hitonari, Sia da addormentata che da sveglia di Tomoka Shibasaki, Sushi misto dopo l'amore di Mitsuyo Kakuta, Io codardo guardavo il cielo di Misumi Kubo, Come si fa a piacersi di Motoya Yukiko e Dendera di Yuya Satonato, cui ora si aggiunge Brucia Spada che può essere considerato la punta di diamante della collana.