(ANSA) - ISCHIA, 25 GIU - E' stato assegnato allo scrittore Marco Malvaldi il premio Penna d'Oro per il 2023: l'annuncio ieri sera, nel corso della cerimonia di consegna del premio Ischia di giornalismo, da parte del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alberto Barachini.

La Penna d'Oro della presidenza del Consiglio dei Ministri - riconoscimento nato nel 1957 in memoria di Giovanni Papini - va ogni anno a giornalisti e scrittori che abbiano particolarmente onorato la cultura italiana nel settore delle discipline letterarie, storiche, scientifiche, filosofiche ed economiche e nelle discipline morali, contribuendo alla sua diffusione. Malvaldi, docente e autore di numerosi libri di grande successo (tra cui la serie dei 'delitti del Bar Lume' da cui è stata tratta anche una serie tv), ha affermato: "L'Italia non ha giacimenti, non ha petrolio diamanti o terre rare. Abbiamo la cultura, la capacità di trasmetterla e di costruirla. Perciò credo sia fondamentale per il nostro paese riconoscere la cultura e investire nella capacità di comunicare. Per me, chimico che si è ritrovato a fare lo scrittore, è importante pensare come un giornalista. Ringrazio di cuore chi organizza e produce questo riconoscimento che sono onorato di accettare" Malvaldi è stato premiato dalla giuria presieduta dallo stesso Barachini e composta da Gianluca Comin fondatore e partner di Comin & Partners, Simona Ercolani amministratore delegato e direttore creativo di Stand By me, Francesco Gilioli capo di gabinetto del Ministero della Cultura ed Agnese Pini direttrice del quotidiano La Nazione.

Il Premio Penna d'Oro nasce nel 1957 in memoria di Giovanni Papini (ANSA).