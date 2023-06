La pasticceria incantata, fiaba dark della coreana Gu Byeong-mo

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - GU BYEONG-MO, LA PASTICCERIA INCANTATA (MONDADORI, PP 168, EURO 17,50). Esce in Italia La pasticceria incantata, il romanzo d'esordio della scrittrice sudcoreana Gu Byeong-mo che sarà in libreria il 27 giugno per Mondadori.

È una fiaba dark che vede protagonista un mago pasticcere, custode degli equilibri invisibili che regolano le forze dell'universo, un ragazzo che dovrà affrontare i terribili segreti della sua famiglia e un uccello azzurro che alle prime luci dell'alba si trasforma in una ragazzina.

Accogliente, aperta ventiquattr'ore su ventiquattro, la pasticceria è lo scenario di numerose avventure anche se a prima vista sembra un normale forno dove comprare pane, torte e biscotti, con un signore un po' burbero dietro il banco. Per il ragazzino protagonista della storia diventerà il rifugio per scappare da una situazione familiare difficile e scoprirà tante cose inaspettate. A essere sfornati con l'ausilio di un misterioso uccello dalle piume blu sono dolci dagli enormi poteri, in grado di cambiare la vita delle persone: biscotti diabolici alla cannella da offrire a chi non si sopporta, madeleine per cuori infranti, barrette di mandorle per ricordare il passato. Un vero laboratorio di magia da cui possono derivare effetti positivi o negativi, come accade alla donna che con un pretzel alle noci ha fatto finalmente innamorare l'uomo che desiderava, ma che a breve distanza torna in pasticceria per liberarsene.

Fra le autrici più apprezzate sulla scena letteraria coreana, Gu Byeong-mo, che è nata a Seoul nel 1976, ha studiato letteratura coreana alla Kyung Hee University e ha lavorato come editor. Ha pubblicato La pasticceria incantata nel 2009, con cui ha vinto diversi premi.

E' autrice di vari romanzi, tra cui Artiglio uscito per Mondadori nel 2021. (ANSA).