Hanif Kureishi, Shattered uscirà in Italia per Bompiani

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Sarà Bompiani a pubblicare il libro in cui Hanif Kureishi racconta la vita quotidiana dopo l'incidente che gli ha causato gravi danni. Si chiamerà Shattered, che si può tradurre con distrutto, fatto letteralmente a pezzi, come lo scrittore ha più volte detto di sentirsi nel suo diario social.

Il giorno di Santo Stefano del 2022 Hanif Kureishi è caduto nel suo appartamento a Roma. Ridotto all'immobilità, circondato da messaggi d'affetto, appena è stato in grado di farlo ha deciso di cominciare a raccontare il suo incidente e le sue condizioni attraverso i social media, in una sorta di dialogo aperto con i suoi lettori che è anche una cronaca lucida, a tratti ironica a tratti spietata, della sua vita adesso.

Shattered si baserà sui dispacci che Kureishi continua a dettare dal letto di ospedale mentre prosegue il suo percorso di riabilitazione. In un tweet ha scritto: "Non consiglierei a nessuno di avere un incidente come il mio, ma direi che ritrovarsi completamente inerte nel silenzio di una stanza scialba alla periferia di Roma, senza molte distrazioni, fa bene alla creatività. Privati di giornali, musica e tutto il resto vi scoprirete molto fantasiosi".

Hanif Kureishi è romanziere, drammaturgo, sceneggiatore. Ha scritto le sceneggiature per i film di Stephen Frears My Beautiful Laundrette (1985) e Sammy e Rosie vanno a letto (1987) e per The Mother (2003), Venus (2006) e Le week-end (2013) di Roger Michell; dal romanzo Nell'intimità (Bompiani, 2000) Patrice Chéreau ha tratto il film vincitore al Festival di Berlino 2001, Intimacy. Bompiani ha pubblicato, tra gli altri, Il Budda delle periferie (2001), Il dono di Gabriel (2002), Otto braccia per abbracciarti (2002), Il corpo (2003), Il mio orecchio sul suo cuore (2004), La parola e la bomba (2006), Ho qualcosa da dirti (2008), L'ultima parola (2013), Le week-end (2014), Uno zero (2017) e Love+Hate (2018). Il suo ultimo libro è la raccolta di racconti e saggi Cosa è successo? (2022).

