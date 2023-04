Premio letterario Clara Sereni, i finalisti e la sezione inediti

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Si può partecipare fino al 31 maggio alla sezione riservata ai romanzi inediti dell'edizione 2023 del Premio letterario nazionale Clara Sereni. Il bando e le modalità di invio sul sito premioletterarioclarasereni.it. I dieci finalisti della Sezione romanzi editi saranno invece annunciati il 25 aprile alle 15, in anteprima all'Auditorium di San Francesco al Prato a Perugia, in occasione della seconda giornata del festival Seed-Design Actions for future. Nella giornata sarà proposto anche il reading A cercar insieme i fiori di Carlina Torta, tratto dalle opere di Clara Sereni. All'incontro interverranno Andrea Margaritelli, presidente In/Arch; Francesca Silvestri, fondatrice del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni; Tiziana Bartolini, direttrice della rivista Noidonne; Luca Zevi, vicepresidente nazionale In/Arch e Mirella Alloisio, Anpi Perugia. Saranno presenti anche gli scrittori e giurati del Premio Daniel Abbruzzese, Gigi Corsini e Chiara Ingrao. Le opere finaliste saranno poi votate dalla Giuria popolare e da quella Specialistica, in vista della premiazione finale di novembre. Dedicato ai temi presenti nell'opera dell'intellettuale e scrittrice scomparsa nel 2018, il Premio letterario nazionale Clara Sereni è presieduto dalla giornalista Benedetta Tobagi, con presidente onoraria la senatrice Liliana Segre e promosso dall'Associazione culturale Officina delle scritture e dei linguaggi e ali&no editrice. Molto legata alla città di Perugia, di cui è stata anche vicesindaca, Clara Sereni è stata l'ideatrice della Fondazione La città del Sole Onlus, che crea progetti di vita per persone fragili. Anche in questa edizione il premio porrà particolare attenzione alla selezione di opere in cui sia dato rilievo a tematiche di carattere sociale, civile, o che abbiano come tema centrale l'universo delle donne e storie di integrazione, inclusione e diversità. (ANSA).