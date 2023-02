Il pesatore di anime, esce in Italia il Capitano Coste di Norek

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - OLIVIER NOREK, IL PESATORE DI ANIME (RIZZOLI PP 400, EURO 18,00). Arriva nelle librerie italiane il capitano Victor Coste, il personaggio più amato di Olivier Norek, autore bestseller da oltre di 2 milioni di copie nel mondo. Ex poliziotto e ora maestro del noir francese, con 'Il pesatore di anime', che esce il 28 febbraio per Rizzoli Noir nella traduzione di Maurizio Ferrara, la scorsa estate ha tallonato Joel Dicker nella classifica dei libri più venduti in Francia.

Per l'uscita del libro Norek sarà in Italia per presentarlo il 18 marzo alle 18 al festival culturale 'Pensavo Peccioli', curato da Luca Sofri nel comune toscano di Peccioli, in provincia di Pisa. Come in altri suoi libri, ne 'Il pesatore di anime 'lo scrittore attinge alla sua esperienza in polizia e porta per la prima volta ai lettori italiani un'indagine, a picco sull'oceano, del capitano Coste che ha la sua età , gli occhi blu e capelli sale e pepe come lui. Siamo a Saint-Pierre-et-Miquelon, un minuscolo arcipelago punteggiato di casette colorate al largo della costa del Canada.

Questa sconosciuta appendice di Francia ai confini del mondo all'inizio dell'estate, quando i merluzzi attraversano le sue acque, viene inghiottita dalle nebbie. Un luogo perfetto per sondare, sotto i silenzi della neve e il fruscio del vento, le anime degli uomini.

Assegnato al programma per la protezione dei collaboratori di giustizia, nella sua residenza-fortezza a picco sull'oceano il capitano Coste esamina i potenziali candidati, per lo più ceffi da galera della specie peggiore e decide se accordare loro una nuova chance o rispedirli in cella. Ma quando da Parigi arriva sull'isola una ragazza di nome Anna, sopravvissuta a un serial killer che opera indisturbato da dieci anni, il metodo di Coste deve cambiare. Mentre il capitano tenta di stabilire un rapporto confidenziale con questa giovane donna ferita, a offuscare ogni cosa, certezze comprese, scendono le nebbie, tra le più dense al mondo, e quello che sembrava un rifugio sicuro e inaccessibile diventa una trappola infernale.

Il primo libro di Norek, nato a Tolosa nel 1975, uscito in Italia è 'Tra due mondi', pubblicato nel 2018 da Rizzoli cui è seguito nel 2022 'Superficie' con protagonista la capitana della squadra antidroga Noemie Chastain.

Lo scrittore, che per 18 anni è stato capitano di polizia del dipartimento 93 di Seine-Saint Denis, quartiere tra i più difficili della periferia di Parigi, è autore di quattro romanzi polizieschi con il capitano Coste, tutti tra i primi posti delle classifiche di vendita francesi. (ANSA).