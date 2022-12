Il Commissario Ricciardi, storia di un set in 80 foto

(ANSA) - NAPOLI, 17 DIC - In attesa della seconda stagione della fiction Rai nel 2023, appuntamento di fine anno a Napoli per gli appassionati dei gialli del 'Commissario Ricciardi': lo scrittore Maurizio De Giovanni e gli attori Antonio Milo, Adriano Falivene, Nunzia Schiano e Mario Pirrello, il 21 dicembre alle ore 17,00 al Circolo Artistico Politecnico in Piazza Trieste e Trento, 48 (ingresso libero fino ad esaurimento posti) parteciperanno alla presentazione del volume "Luigi Alfredo Ricciardi- diario dal set", foto di scena di Anna Camerlingo promosso dalla Regione Campania e dalla Film Commission Regione Campania. Il libro, che raccoglie 80 immagini con le accurate ricostruzioni della città negli anni '30, sarà presentato da Titta Fiore e Maurizio Gemma, Presidente e Direttore della FCRC. Racconto della prima stagione della fortunata serie diretta da Alessandro D'Alatri, protagonista Lino Guanciale (coproduzione Rai Fiction-Clemart) il libro sarà un nuovo 'biglietto da visita' della Campania nelle attività promozionali. La Fondazione regionale Film Commission ha coinvolto infatti tutto il territorio per restituire allo spettatore il mondo di Ricciardi: piazze, chiese ed edifici monumentali di Napoli, con via Toledo ricostruita nell'area del Parco San Laise (ex base Nato) a Bagnoli, insieme con il centro storico di Capua, l'ex Caserma Tofano di Nocera Inferiore, la Reggia di Portici, e ancora la Spiaggia di Acquamorta, Monte di Procida e la Riserva Naturale Regionale Foce Volturno. La fiction "Il Commissario Ricciardi" è un'opera selezionata nell'ambito del progetto POC "Potenziamento dell'azione di promozione turistica e valorizzazione dell'immagine della Campania attraverso le produzioni audiovisive". (ANSA).