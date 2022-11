(ANSA) - ROMA, 24 NOV - GABRIELE PISANESCHI, THE OTHER PLACE (BOOKABOOK, PP.479, 19 EURO). Trascina il lettore in un universo distopico, nel vortice di un inquietante futuro, il libro di Gabriele Pisaneschi dal titolo "The Other Place", edito da Bookabook. Siamo nel 2290, nel mondo perfetto di Soft World, dove qualcosa sta per mettere a rischio un ordine che sembra indistruttibile: a incrinare gli equilibri e le certezze arriva la misteriosa Beatrix Araels, che decide prima di ammaliare il capo assoluto, Heinrich Wagner, e poi di far innamorare Jason Conrad. Quest'ultimo si troverà di fronte a una scelta complicata: dovrà decidere se mettere a rischio la propria vita pur di raggiungere la sua amata, l'enigmatica Beatrix. Ma è sicuro che, se anche i due riusciranno a vivere una storia d'amore che sembra quasi impossibile, ci sarà comunque un prezzo da pagare. Una scrittura asciutta, dal ritmo sostenuto, caratterizza il romanzo, che segna l'esordio di Pisaneschi nella narrativa fantasy. L'autore delinea con cura e profondità i personaggi e affronta in una trama ben costruita tematiche classiche, come l'amore impossibile e la morte, in modo convincente. (ANSA).