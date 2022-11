Ilaria Palomba racconta l'inconscio in Vuoto

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - ILARIA PALOMBA, VUOTA (LES FLANEURS EDIZIONI È, PP.290, 18 EURO) - La psiche e i suoi segreti, guardati in modo lucido, senza paura di sincerità, sono al centro di "Vuoto", il nuovo romanzo di Ilaria Palomba in libreria dal 24 novembre con Les Flâneurs Edizioni.

Con una scrittura affilata, acuta, cruda e sempre diretta, l'autrice racconta a distanza ravvicinata la vita, tra passato e presente, di Iris. Della ragazza Palomba svela il trauma dello stupro mai superato, in quel Salento scelto per le vacanze dalla famiglia che avrebbe dovuto essere un luogo del cuore, e ne ripercorre i ricordi adolescenziali alla ricerca di un sé non ancora del tutto perduto.

Nel libro la protagonista parla in prima persona e si mette a nudo attraverso l'analisi del suo inconscio, ricordando la potenza di un amore fatale e di un'amicizia che si è trasformata in un rimpianto: e proprio grazie a questa complessa operazione di consapevolezza ritrova il filo che lega tra loro gli eventi della propria vita. In un libro che si configura come un memoir visionario, Palomba spinge il lettore a porsi faccia a faccia con la protagonista, di cui racconta la storia portandola al confine fra la dimensione dell'onirico e quella del reale.

