(ANSA) - ROMA, 26 OTT - ELENA PREMOLI, PER TUTTI I GIORNI DELLA TUA VITA (Piemme, pp.304, 17.90 euro) - Una storia struggente che celebra la vita e chiama il lettore a riflettere, a immedesimarsi nel dolore ma anche nella speranza: si intitola "Per tutti i giorni della tua vita" il romanzo d'esordio di Elena Premoli, edito da Piemme. Al centro della vicenda, due giovanissimi genitori, Emily e Will, e il loro piccolo Matt. Il progetto di creare una famiglia felice viene incrinato da una terribile notizia: quando il bambino ha quattro mesi, infatti qualcosa cambia inesorabilmente. I medici parlano di un ritardo cognitivo, di un disturbo della crescita, di un problema cerebrale. I ragazzi pur disperati non si arrendono e si aggrappano all'amore per Matt. Ma dovranno lottare, perché la loro storia presto si intreccia a quella di Nadia, pediatra di successo, donna bella, carismatica, decisa, il senso di onnipotenza di chi ha sempre avuto tutte le risposte, come in questo caso, di fronte a Matt. Nella loro battaglia, iniziata prima tra le mura della camera dell'ospedale poi proseguita sui social network, sulle pagine dei giornali e, infine, in tribunale, si contrappongono inesorabilmente la scienza e l'amore. Al centro resta Matt e la sua fragile esistenza, accanto alla riflessione su un tema gigantesco, complesso e attualissimo come quello dell'eutanasia. Liberamente ispirato alla storia vera di Alfie Evans, il libro affronta di petto, in profondità ma con delicatezza, sentimenti forti e contrastanti, raccontando la paura e insieme il coraggio, in una storia che rappresenta un autentico inno alla vita. (ANSA).