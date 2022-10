De Cataldo, 'la mia ispirazione? Gli esseri umani'

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - GIANCARLO DE CATALDO, DOLCE VITA, DOLCE MORTE (Rizzoli, pp.160, 14 euro). "Mi interessano i caratteri umani e le loro interazioni, sono la mia ispirazione.

Parto sempre da lì quando scrivo, e l'ho fatto anche stavolta, pensando a una ragazzina tedesca dall'aria eterea, che inquieta si aggirava per la Roma degli anni '60": Giancarlo De Cataldo inizia così a raccontare all'ANSA le suggestioni che lo hanno spinto a scrivere "Dolce vita, dolce morte", breve romanzo edito da Rizzoli nella collana Novelle nere. In un esplicito omaggio a Federico Fellini (nel titolo e nell'incipit, "Marcello! Marcello! Marcello, please, wake up! Marcelloooo…", rievocando il film "La Dolce Vita" anche nel nome del protagonista), De Cataldo si ispira in questa storia a un vecchio cold case, quello dell'omicidio di Christa Wanninger, avvenuto a Roma nel 1963. "Ci sono delitti che ci colpiscono più di altri, e di questo avevo già scritto in passato in un articolo", prosegue De Cataldo, che a novembre debutterà in seconda serata su Rai1 con il programma "Cronache criminali", "nello sfondo della Dolce Vita, alla vigilia della rivoluzione sessuale, ho immaginato questa ragazza ingenua, ma comunque disposta a farsi strada, l'ho vista come se fosse una preda facile per una città tentacolare e molto italiana come Roma". La Capitale è da sempre fonte di ispirazione per lei: lo è stata in passato per i suoi più grandi successi - da "Romanzo Criminale" a "Suburra" -, lo è in questo ultimo lavoro, anche se con uno sguardo nostalgico e appassionato verso il passato, e anche ne "La svedese", romanzo edito da Einaudi nel giugno scorso, che invece inquadra la città nel presente. "Subisco il fascino di Roma da sempre, non mi stanca mai", spiega, "in questo breve romanzo racconto la città che ho conosciuto da ragazzino, quando mio cugino mi portava sulla sua MG rossa nel centro storico. Mi piace tornare sui luoghi del passato e vedere come sono cambiati". (ANSA).