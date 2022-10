Tutto chiede salvezza di Mencarelli, forte interesse a Buchmesse

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Alla Buchmesse di Francoforte, Mondadori sta vendendo benissimo, finora in 9 paesi, tra cui Francia, Germania e Inghilterra, 'Tutto chiede salvezza' del Premio Strega Giovani 2020 Daniele Mencarelli, sull'onda anche della serie Netflix. Altri autori 'classici' molto richiesti all'estero, dopo Alba de Cespedes, ormai venduta in 15 paesi, sono Fruttero&Lucentini acquistati oltre che in Francia, in altri 6 paesi tra cui Regno Unito e Stati Uniti, il cui titolo più venduto è 'L'amante senza fissa dimora" e c'è molto interesse anche per trasporre le loro opere in film e serie.

Tra le acquisizioni, per la narrativa straniera, il romanzo d'esordio dell'irlandese Alan Murrin, che vive a Berlino, 'The coast road', ambientato in Irlanda nel 1994, l'anno prima della legalizzazione del divorzio, acquisito in un pre-empt da Felicity Bryant. E per la saggistica straniera, 'The score: games and the meaning of life' di C. Thi Nguyen, professore associato di filosofia all'Università di Utah, negli Stati Uniti. (ANSA).