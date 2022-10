Tasmania, esce nuovo romanzo Paolo Giordano conteso alla Buchmesse

Sarà in libreria il 25 ottobre per Einaudi 'Tasmania', il nuovo romanzo di Paolo Giordano tra i libri più attesi e contesi alla Fiera di Francoforte.

Già dieci i paesi che si sono assicurati la pubblicazione, in alcuni casi dopo aste molto agguerrite. Una su tutte quella che ha visto protagonista la casa editrice tedesca Suhrkamp, che ha acquisito i diritti per due titoli dello scrittore.

I diritti di 'Tasmania' (MalaTesta Literary Agency) sono stati venduti in Germania, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Brasile, Thailandia e Slovenia, e sono in corso trattative per Cina, Giappone, Lituania e per la lingua inglese.

E' un romanzo sul futuro che temiamo e desideriamo, quello che non avremo, che possiamo cambiare, che stiamo costruendo.

Giordano ci racconta in Tasmania, dove troviamo il fantasma della bomba atomica, la paura e la sorpresa di perdere il controllo che sono il sentimento del nostro tempo. Lo scrittore ci dice che ognuno cerca la sua Tasmania: un luogo in cui, semplicemente, sia possibile salvarsi. Il protagonista è un giovane uomo che pensava che la scienza gli avrebbe fornito tutte le risposte, ma si ritrova davanti un muro di domande. Con lui ci sono Lorenza che sa aspettare, Novelli che studia la forma delle nuvole, Karol che ha trovato Dio dove non lo stava cercando, Curzia che smania, Giulio che non sa come parlare a suo figlio.