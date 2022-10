Lo scrittore dello Sri Lanka Karunatilaka vince il Booker Prize

(ANSA) - LONDRA, 18 OTT - L'autore dello Sri Lanka Shehan Karunatilaka ha vinto il prestigioso premio britannico Booker Prize per la narrativa con la sua opera 'Le sette lune di Maali Almeida', che racconta la storia di un giornalista assassinato durante la guerra civile nel Paese. "La mia speranza per 'Sette Lune' è questa - ha detto ricevendo il premio -: che in un futuro non così lontano possa venire letta in uno Sri Lanka che ha capito che queste idee di corruzione, conflitti razziali e clientelismo non hanno funzionato e mai funzioneranno". "Spero che sia ancora in stampa tra 10 anni - ha aggiunto - ma se lo sarà, spero che sia in uno Sri Lanka che avrà imparato dalla sua storia, e che 'Sette Lune' trovi il suo posto nella sezione fantasy della libreria, accanto ai draghi e gli unicorni". Karunatilaka, 47 anni, è il secondo scrittore dello Sri Lanka a vincere il premio, dopo la vittoria di Michael Ondaatje nel 1992 per 'Il paziente inglese'. Il presidente della giuria, Neil MacGregor, ha definito il libro "un noir postumo che dissolve i confini non solo di generi diversi, ma di vita e morte, corpo e spirito, est e ovest".

Il libro è ambientato nel caos di una Colombo devastata dalla guerra civile alla fine degli anni '80. Il fotoreporter di guerra e giocatore d'azzardo Maali Almeida è stato ucciso e, da morto, tenta di scoprire chi ne sia stato il responsabile avendo sette lune di tempo. I giudici del Booker Prize l'hanno definito "un poliziesco e una corsa contro il tempo piena di fantasmi, gag e una profonda umanità". (ANSA).