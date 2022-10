Statovci vince il Lattes Grinzane con 'Gli Invisibili'

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - Pajtim Statovci, scrittore finlandese nato in Kosovo, con 'Gli Invisibili', edito da Sellerio e tradotto da Nicola Ranò, è il vincitore della 12/a edizione del Premio Lattes Grinzane 2022, riconoscimento internazionale intitolato a Mario Lattes. In concorso autori italiani e stranieri in un premio dedicato ai migliori libri di narrativa pubblicati nell'ultimo anno.

A proclamare, al Teatro Sociale di Alba (Cuneo),la vittoria di Statovci sono stati i voti di 400 studentesse e studenti delle 25 giurie scolastiche delle scuole superiori (24 in Italia e una ad Atene).

Claudio Magris, edito in Italia principalmente da Garzanti (in libreria con il nuovo Traduzioni teatrali) ha ricevuto il Premio Speciale Lattes Grinzane, attribuito ogni anno a "un'autrice o autore internazionale di fama riconosciuta a livello mondiale, che nel corso del tempo abbia raccolto un condiviso apprezzamento di critica e di pubblico".

Magris ha tenuto una lectio magistralis su come nascono i suoi romanzi, raccontando "il mondo in cui e da cui sono nati, l'educazione sentimentale, le avventure, gli incontri e gli equivoci che si sono incrociati nella loro genesi e nel loro divenire".

Oltre a Pajtim Statovci, erano in gara: AuÐur Ava Ólafsdóttir (Islanda) con La vita degli animali (Einaudi; traduzione di Stefano Rosatti), Simona Vinci con L'altra casa (Einaudi), Jesmyn Ward (Usa) con Sotto la falce (NN Editore; traduzione di Gaja Cenciarelli) e C Pam Zhang (Cina/Usa) con Quanto oro c'è in queste colline (66thand2nd; traduzione di Martina Testa).

