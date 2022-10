'Pony' il nuovo libro dell'autrice bestseller di 'Wonder'

R. J. PALACIO, PONY (GIUNTI, PP 336, EURO 16,50). Torna con la straordinaria avventura di un ragazzo e del suo pericoloso viaggio attraverso il Far West alla ricerca del padre la scrittrice R. J. Palacio, autrice bestseller di 'Wonder', un fenomeno pubblicato in 50 Paesi, con 16 milioni di copie vendute, di cui 1 milione in Italia. Il nuovo romanzo, 'Pony', una storia sul potere dell'amore e sui legami che uniscono le persone sfidando la distanza e il tempo, sarà in libreria il 19 ottobre per Giunti nella Collana Le Strenne.

Il dodicenne Silas viene svegliato nel cuore della notte da tre sconosciuti a cavallo che portano via suo padre, lasciando il ragazzo solo e spaventato in compagnia di una misteriosa presenza. È allora che alla sua porta si presenta un pony fuori taglia, grande quasi quanto un cavallo, dal manto nero e dai grandi occhi azzurri, simili a quelli di un cervo. Silas, pur non sapendo cavalcare, non ha scelta: deve mettere da parte i suoi timori e trovare il coraggio di partire nella speranza di salvare il padre. In un viaggio pericoloso si scontrerà con la violenza e la natura selvaggia, si imbatterà in sceriffi e fantasmi, ma soprattutto dovrà affrontare le sue più grandi paure.

La Palacio, pseudonimo della scrittrice ispirato al nome della madre di origini colombiane, è nata nel 1964 e vive a New York. Ha lavorato per vent'anni in editoria come grafica e art director. Con 'Wonder', il suo primo romanzo è balzata immediatamente in cima alle classifiche internazionali e il libro è diventato nel 2017 un film di Stephen Chbosky con Julia Roberts e Owen Wilson. Su insistenza dei fan ha scritto altri tre capitoli della storia di Auggie: Il libro di Julian, Il libro di Christopher e Il libro di Charlotte, oltre alla graphic novel 'Mai Più. Per non dimenticare' (White Bird) da cui è stato tratto l'omonimo film diretto da Marc Forster. (ANSA).