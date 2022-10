Nobel Ernaux, arriva a novembre 2022 'Il ragazzo'

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - ANNIE ERNAUX, 'IL RAGAZZO' (L'ORMA, PP 96, EURO 11) Caso editoriale, per settimane in testa alle classifiche francesi, uscirà in Italia il 9 novembre 'Il ragazzo' (pp 96, euro 11) della Premio Nobel 2022 Annie Ernaux. E' il settimo titolo della scrittrice francese pubblicato dal suo editore italiano, L'Orma, nella traduzione di Lorenzo Flabbi. Intenso racconto della relazione avuta con un uomo di trent'anni più giovane di lei, il libro è una sfida alle convenzioni sociali, un'esperienza che per qualche mese fa rivivere lo "scandalo" incarnato dalla giovane rievocata nel suo 'Memoria di ragazza'. Apparso in Francia nel maggio 2022 in concomitanza con l'uscita del Cahier de L'Herne, la prestigiosa raccolta di saggi consacrati all'autrice da firme della letteratura mondiale, 'Il ragazzo' è un viaggio nel tempo, tanto breve quanto d'impatto, che ci proietta nel cuore dell'opera di Ernaux: al centro della sua decennale riflessione tra vita, memoria e scrittura. "Il ragazzo è una miniatura perfetta che condensa tutti i precedenti libri di Annie Ernaux in un gesto proustiano di sbalorditiva bellezza" scrive Les Inrockuptibles. Della Ernaux, L'Orma editore ha pubblicato Il posto, Gli anni, vincitore del Premio Strega Europeo 2016, L'altra figlia, Memoria di ragazza, Una donna, vincitore del Premio Gregor von Rezzori 2019, La vergogna, L'evento, La donna gelata e Guarda le luci, amore mio.

