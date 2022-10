'Io, Jack e Dio', il nuovo romanzo di Andrea De Carlo

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - ANDREA DE CARLO, IO, JACK E DIO (LA NAVE DI TESEO, PP 400, EURO 20,00) Un'amicizia che sembra fermarsi appena al di qua di una storia d'amore. Mila e Jack si conoscono da ragazzini, quando passavano le estati dalle rispettive nonne a Lungariva, cittadina di mare sulla costa adriatica e non si perdono veramente mai. Andrea De Carlo, l'autore di 'Due di due' e 'Treno di panna', torna a raccontarci l'amicizia e l'amore, ma questa volta entrando nel terreno della spiritualità e della religione, nel suo nuovo romanzo, 'Io, Jack e Dio' che sarà in libreria l'8 novembre per La nave di Teseo. Ad annunciare l'uscita del libro è Elisabetta Sgarbi.

"Nel giro di qualche anno non c'era stato più dubbio che Jack e io fossimo diventati totalmente necessari uno all'altra: eravamo così diversi e così simili, così complici e così complementari" viene raccontato nel libro. Fedeli a un patto di sincerità assoluta, Mila e Jack alternano frequentazioni e cicliche separazioni, con un'intensa corrispondenza tra l'Italia e l'Inghilterra. Sperimentano cambiamenti di luoghi e rapporti, ma continuano a coltivare la loro amicizia febbrile. Finché Jack sparisce nel nulla, per sette lunghi anni. Poi a sorpresa riappare, in veste di frate.

In questo suo ventiduesimo romanzo, De Carlo dà voce ad un legame necessario e insostituibile, a una ricerca spirituale senza compromessi e ai sentimenti complicati e contraddittori tra un uomo e una donna che non possono fare a meno uno dell'altra.

Tradotto in ventisei paesi, De Carlo, che ha venduto milioni di copie con i suoi libri, si è laureato in Storia contemporanea a Milano. Ha vissuto negli Stati Uniti e in Australia dove si è dedicato alla musica e alla fotografia. È stato assistente alla regia di Federico Fellini, co-sceneggiatore con Michelangelo Antonioni e regista del cortometraggio Le facce di Fellini e del film Treno di panna. Ha scritto con Ludovico Einaudi i balletti Time Out e Salgari. Ha registrato i cd di sue musiche Alcuni nomi e Dentro Giro di vento. (ANSA).