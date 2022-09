Morto Matthew Mather, autore del techno-thriller Cyber Storm

(ANSA) - NEW YORK, 27 SET - Lo scrittore canadese Matthew Mather, 52 anni, narratore di romanzi fantascientifici e thriller tecnologici, è rimasto ucciso in un incidente stradale.

Lo scrivono diversi media canadesi senza tuttavia rivelare i dettagli dell'incidente, mentre il sito online della rivista di fantascienza Locus precisa che la scomparsa è avvenuto lo scorso 13 settembre. Noto per i suoi romanzi fantascientifici, spesso apocallittici, tradotti in tutto il mondo Mather è' anche l'autore del techno thriller 'Cyber Storm', che ha venduto oltre un milione di copie (in Italia pubblicata da Fanucci Editore) e i cui diritti sono stati acquistati di recente dalla 20th Century Fox per un adattamento cinematografico.

Nato il 28 settembre 1969 a Sheffield, nel Regno Unito ma cresciuto a Montreal, in Canada, Mather aveva iniziato la sua carriera alla McGill University a Montreal, al Center for Intelligent Machines, diventando presto uno dei membri più influenti a livello mondiale della comunità della sicurezza informatica. Il suo primo romanzo è stato "The Complete Atopia Chronicles" (2012), seguito dai sequel "The Dystopia Chronicles" (2014) e "The Utopia Chronicles" (2017). È inoltre autore della serie 'New Earth' composta da "Nomad" (2015), "Sanctuary" (2016), "Resistance" (2019) e "Destiny" (2019). Di recente aveva iniziato la serie 'Delta Devlin' con "The Dreaming Tree" (2019) e continuata con "Meet Your Maker" (2020) e "Out of Time" (2021). Tra i suoi romanzi anche "Darknet" (2015) e "Polar Vortex" (2019).

Prolifico scrittore, ma non solo, Matther ha creato anche diversi video giochi oltre a fondare una delle prime aziende nel settore dell'interfaccia aptica. Si tratta di dispositivo che permette di manovrare un robot, reale o virtuale, e di riceverne delle sensazioni tattili in risposta.

Lascia la moglie, Julie, e due figli Charlotte e Jack. (ANSA).