I Cura Cari, l'Alzeheimer nel primo romanzo di Annicchiarico

(ANSA) - ROMA, 19 SET - MARCO ANNICCHIARICO, I CURA CARI (EINAUDI, PP 248 , EURO 17,00). Autore di diversi libri di poesia, Marco Annicchiarico nel suo primo romanzo 'I Cura Cari' ci fa entrare nella vita di un figlio che si prende cura della madre che soffre di Alzheimer. Lei è Lucia che nasconde gli oggetti nei luoghi più impensati, che si guarda allo specchio e dialoga con la signora che vede riflessa e ride. Lui è Marco che s'intende di musica , un tempo recensiva dischi e faceva parte di una band, viveva con Rosa in Sicilia e ora ha lasciato tutto ed è tornato a Milano per stare con sua madre. Nel libro, che esce per Einaudi in vista della Giornata Mondiale dell'Alzheimer del 21 settembre, troviamo Marco e Lucia che in certi giorni restano in cucina, si tengono per mano e ascoltano vecchie canzoni e ballano da fermi. Per la madre Marco ha dieci anni, oppure è suo cugino, o sua zia. "La guardo e non riesco a capire con quale madre ho a che fare, se con quella che ricorda o con quella che dimentica" racconta nel libro. Il figlio è costretto a escogitare, come prima di lui migliaia di caregiver varie strategie per poter far ritrovare alla madre le cose che fa scomparire o che non riconosce. Ed ecco che in casa compaiono sempre più cartelli che dicono: bagno, cucina, sala, posate, tovaglie, medicine, sacchetti, pentole, piatti, acqua, pane. Ma misurarsi con i deliri di Lucia significherà soprattutto inventarsi da zero un linguaggio che non è solo verbale, in cui serviranno il cuore e la pancia e la fantasia e tutto il coraggio del mondo per riguadagnare una complicità e comunicare con questa nuova madre. L'unico aspetto che l'Alzheimer non è riuscito a cancellare è l'ironia. Nato a Milano nel 1973, Annicchiarico è diventato un curacaro autodidatta nel 2016. 'Poesie per il risveglio', uscito nel 2019 per Round midnight Edizioni è la sua ultima raccolta poetica. Fondatore della rivista 'Fuori Asse' e dell'associazione 'Gli Smemorati di via Padova', per due anni ha tenuto le rubriche Diario di un caregiver su "Mind" e Caregiver Whisper - Storie di ordinario Alzheimer per il sito letterario "Poetarum Silva". Ha scritto canzoni, tra gli altri, per il gruppo art-rock Turi Mangano Orchestra. (ANSA).