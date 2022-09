Maurizio De Giovanni, è 'Caminito' il nuovo libro con Ricciardi

(ANSA) - PORDENONE, 16 SET - "Si chiamerà 'Caminito' il prossimo romanzo dedicato alla serie del Commissario Ricciardi".

Lo ha detto all'ANSA Maurizio De Giovanni al suo arrivo a Pordenonelegge dove parlerà di 'Un volo per Sara', uscito per Rizzoli.

"'Caminito' uscirà, come tutti i libri del Commissario Ricciardi, per Einaudi a fine 2022. E' ambientato nel 1939 quindi 5 anni dopo l'ultimo della serie, 'Il pianto dell'Alba'.

Caminito è il tango di Gardel. E' una canzone di grande rimpianto e bellezza. Dice 'Piccola strada che un giorno ci ha visto passare insieme felici, adesso trovi solo me che sono venuto a dirti addio'. Una grande tristezza, come sempre in Ricciardi che è ambientato negli anni '30. E' molto evocativo" spiega lo scrittore, ristabilito dopo l'infarto che lo ha colpito poco più di due mesi fa, il 12 luglio. (ANSA).