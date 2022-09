pordenonelegge, Zannoni protagonista alla serata di apertura

(ANSA) - TRIESTE, 04 SET - Sarà Bernardo Zannoni, vincitore del 60/o Premio Campiello con il romanzo "I miei stupidi intenti" (Sellerio), il protagonista della serata di apertura della 23/a edizione di pordenonelegge, la Festa del Libro con gli Autori in programma dal 14 al 18 settembre.

L'appuntamento è fissato per mercoledì 14 settembre (h.21), a Pordenone nello Spazio Gabelli: il vincitore sarà festeggiato dal direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta, affiancato da Daria Galateria, componente della Giuria dei Letterati e da Eugenio Calearo Ciman, componente del Comitato di Gestione del Premio Campiello.

Nel segno di un gemellaggio letterario consolidato, per l'undicesimo anno si rinnova dunque la partnership fra pordenonelegge e il Premio Campiello. A Pordenone si cercherà di dare concreta dimostrazione dell'auspicio espresso da Bernardo Zannoni al momento della sua premiazione, nella serata di ieri al Campiello: "L'Italia può essere un Paese per giovani che hanno voglia di leggere, formarsi e imparare". (ANSA).