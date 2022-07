Isabel Allende la regina della narrativa festeggia 80 anni

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Nata a Lima e residente in California, Isabel Allende incanta il pubblico latino e mondiale da più di quarant'anni grazie ad opere che parlano di donne ed esperienze di vita, includendo elementi storici e pizzichi di mitologia. La regina della narrativa sudamericana mondiale spegne il 2 agosto 80 candeline (25 libri tradotti in 42 lingue, più di 75 milioni di copie vendute). Ha ricevuto tantissimi riconoscimenti internazionali e ben 15 lauree ad honorem. Nel 2014 Obama l'ha insignita della Medaglia Presidenziale della Libertà degli Stati Uniti. Dopo l'abbandono del padre diplomatico Tomas la madre decide di tornare in Cile con i tre figli e andare a vivere nella casa del nonno a Santiago. Isabel ha vissuto l'esperienza dell'esilio, la morte della figlia Paula. Si è risposata per la terza volta a 74 anni con un avvocato di New York suo coetaneo. Nata a Lima, Perù, nel 1942 grazie all'aiuto del cugino del padre, il futuro presidente del Cile Salvador Allende le consentirà di studiare e di vivere senza problemi economici. Il giorno 8 gennaio 1981 ricevette una telefonata in cui veniva avvisata delle gravi condizioni di salute del nonno: Isabel cominciò così a scrivergli una lettera che sarebbe poi diventata un libro intero: La casa degli spiriti (da cui è stato tratto il film) da allora Allende inizia un nuovo romanzo sempre l'8 gennaio. Nel 1953 la madre si risposa con un diplomatico e a causa del suo lavoro la famiglia si trasferisce all'estero, prima in Bolivia, poi in Europa e infine in Libano. Tornata in Cile nel 1959, nel 1962 si sposa con Michael Frías, da cui avrà due figli, Paula e Nicolás. Dopo il colpo di Stato di Pinochet dell'11 settembre 1973, lascia il Cile nel 1975 trasferendosi in Venezuela, dove rimane fino al 1988. A quell'anno risalgono il divorzio da Frías ed il successivo matrimonio con William Gordon trasferimento in California. Tra i suoi romanzi più conosciuti D'amore e ombra (1984), Eva luna (1987), Il piano infinito (1991), Afrodita (1977), La figlia della fortuna (1998), Ritratto in Seppia (2000), Il mio paese inventato (2003). Nel romanzo "Violeta", scritto durante la pandemia, la scrittrice cilena ha fatto i conti con la figura dell'amata madre "Panchita", morta a 98 anni. (ANSA).