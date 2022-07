pnlegge: a settembre esordio letterario di Lino Guanciale

(ANSA) - TRIESTE, 29 LUG - Sarà pordenonelegge, 23/a Festa del Libro con gli Autori in programma dal 14 al 18 settembre, a ospitare l'esordio letterario dell'artista Lino Guanciale, noto interprete di film e serie di successo. Il suo racconto lungo Inchiostro, sarà pubblicato in settembre (editore Round Robin), con le illustrazioni di Daniela Volpari, e si presenterà giovedì 15 settembre (h.20.30 Spazio San Giorgio).

Inchiostro è il viaggio onirico di Rosaura, giovane donna verso la radice più profonda del suo cuore.

A pordenonelegge la letteratura incontra lo spettacolo anche con Parole in scena: l'israeliano Roy Chen, dramaturg del Gesher Theatre di Tel Aviv che, in anteprima italiana, presenterà il nuovo romanzo Anime (Giuntina), e il poeta, accademico Jericho Brown, Premio Pulitzer Poesia 2020, che presenterà per la prima volta in Italia The Tradition (Donzelli). Sonia Bergamasco a pordenonelegge racconterà il suo libro di poesie Il quaderno (La nave di Teseo), e il direttore d'orchestra Beatrice Venezi sarà in anteprima al festival con il nuovo libro. Lillo ci guiderà in un mondo abitato da supereroi e supercriminali tutti italiani, il Lillo's Universe. Inoltre, Flavio Insinna racconterà Il gatto del Papa (Rai Libri), e tornerà l'attesissimo rave letterario Carnediromanzo, con Natalino Balasso e Massimo Cirri. Al festival anche il progetto Conoscere, incontrare: uno scrittore, una città, un omaggio sarà dedicato ad Andrea Zanzotto con il dialogo fra Luciano Cecchinel, Matteo Giancotti e Gian Mario Villalta. (ANSA).