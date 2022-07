Il seguito di Becoming, il nuovo libro di Michelle Obama è "La Luce che è in noi"

L’atteso seguito di Becoming, bestseller acclamato dalla critica e al vertice delle classifiche di tutto il mondo, uscirà in Italia per Garzanti (Gruppo editoriale Mauri Spagnol) il 15 novembre 2022 in contemporanea mondiale in 14 lingue e 27 Paesi. Nel nuovo libro di Michelle Obama dal titolo La luce che è in noi, l'ex first lady degli Stati Uniti offre ai lettori aneddoti e riflessioni sul cambiamento, sulle sfide e sul potere, nonché la sua convinzione che, quando ci accendiamo per gli altri, illuminiamo la ricchezza e il potenziale del mondo che ci circonda, scoprendo verità più profonde e nuove strade verso il progresso.

Nel trarre ispirazione dalle proprie esperienze di madre, figlia, moglie, amica e first lady, Michelle Obama condivide i comportamenti e le convinzioni che ha sviluppato per potersi adattare con successo al cambiamento, superare numerosi ostacoli e, grazie a queste conoscenze, continuare a "diventare". Con lo humour, il candore e l'empatia che la caratterizzano, esplora anche questioni legate all'etnia, al genere e alla visibilità delle minoranze, incoraggiando i lettori a lavorare sulle proprie paure, a trovare forza nella comunità e a vivere con audacia.

"Ho imparato che è bene riconoscere che l'autostima sta nascosta nella fragilità, e che ciò che ci accomuna come esseri umani su questa terra è l'istinto a lottare per il meglio, sempre e comunque", scrive Michelle Obama nell'introduzione a La luce che è in noi. "La luce ci rende più coraggiosi. Se conosci la tua luce, conosci te stesso. Conosci la tua storia in modo onesto. Nella mia esperienza, questo tipo di consapevolezza di sé genera sicurezza, e la sicurezza a propria volta genera calma e ci rende capaci di perseguire i nostri obiettivi. Il che permette, alla fine, di stabilire relazioni significative con gli altri.

Questo è, per me, il fondamento di tutto. Una luce alimenta l'altra. Una famiglia forte dà forza alle altre. Una comunità unita può accendere quelle che le stanno intorno. Questo è il potere della luce che è in noi".

La luce che è in noi - che arriva dopo i libri Becoming e American Grown, sarà pubblicato in tredici lingue (in Italia pubblicato dalla Casa Editrice Garzanti - Gruppo editoriale Mauri Spagnol). (ANSA).