Strega off 2022, vince Veronica Raimo

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - E' Veronica Raimo con "Niente di vero" (Einaudi) la vincitrice del 'Premio Strega Off' 2022. Al Monk di Roma, la sera del 6 luglio, il pubblico ha votato il proprio favorito tra, per la prima volta nella storia del più ambito riconoscimento letterario italiano, 7 finalisti: oltre alla Raimo, già vincitrice del Premio Strega Giovani 2022, Marco Amerighi con 'Randagi' (Bollati Boringhieri) , Fabio Bacà con 'Nova' (Adelphi), Alessandra Carati con 'E poi saremo salvi' (Mondadori), Mario Desiati con 'Spatriati' (Einaudi), Veronica Galletta con 'Nina sull'argine' (minimum fax) e Claudio Piersanti con 'Quel maledetto Vronskij' (Rizzoli).

Il voto di Strega Off (formato dal pubblico insieme a quello di riviste selezionate) è uno dei voti collettivi ufficiali che contribuiscono a eleggere il vincitore del Premio Strega 2022 che sarà proclamato stasera, 7 luglio al Ninfeo di Villa Giulia, a Roma. (ANSA).