Alassio Centolibri - Un Autore per l'Europa, i finalisti

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Paolo Colagrande con "Salvarsi a vanvera" (ed Einaudi), Maurizio De Giovanni con "L'equazione del cuore" (ed Mondadori), Andrej Longo con "Solo la pioggia" (ed.

Sellerio), Titti Marrone con "Se il mio cuore fosse pietra" (ed Feltrinelli) e Alessandro Zaccuri con "Poco a me stesso" (ed Marsilio): sono questi, in rigoroso ordine alfabetico, i cinque finalisti della 28esima edizione del premio letterario Alassio Centolibri - Un Autore per l'Europa.

Loro i cinque autori selezionati dalla Giuria Tecnica presieduta dal Prof. Gian Luigi Beccaria e composta dalla Consigliera incaricata alla Cultura Paola Cassarino e da Luigi Barlocco, Alberto Beniscelli, Francesca Bogliolo, Vittorio Coletti, Roberto Francavilla, e ancora Franco Gallea, Francesco Manzitti, Magda Ravina e da Antonio Ricci. I romanzi saranno ora inviati alla Giuria degli Italianisti che il 3 settembre sul palco di Piazza Partigiani con il suo voto, proclamerà il vincitore. (ANSA).