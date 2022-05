Premi: in finale al 'Latisana' Garlini, Jergović e Veladian

(ANSA) - UDINE, 04 MAG - Alberto Garlini con "Il sole senza ombra" (Mondadori), Miljenko Jergović con "L'attentato" (Nutrimenti) e Mariapia Veladiano con "Adesso che sei qui" (Guanda) sono i tre finalisti del 29/o Premio Letterario Internazionale "Latisana per il Nord-Est". Lo hanno comunicato oggi gli organizzatori. Matteo Bussola con "Il tempo di tornare a casa" (Einaudi) si è aggiudicato, invece, il Premio Territorio Coop Alleanza 3.0, assegnato dai sette componenti della giuria territoriale, estratti a sorte tra 40 candidature arrivate dall'Italia e dall'estero "Arrivano in finale tre storie avvincenti, emozionanti, oscure e a tratti comiche", ha commentato Cristina Benussi, presidente della giuria tecnica.

Per conoscere il vincitore del Premio Narrativa 2022, patrocinato dal Ministero della Cultura, dal Consiglio della Regione Fvg, Promoturismo Fvg, e Associazione Italiana Biblioteche sezione Fvg, bisogna attendere l'evento di chiusura in programma l'11 giugno al Teatro Odeon di Latisana, organizzato e coordinato dalla Biblioteca di Latisana con la direzione artistica e organizzativa di Bottega Errante. Sul palco ci saranno Loredana Lipperini e Graziano Graziani, scrittori e conduttori radiofonici di Fahrenheit su Rai Radio 3, con Petunia Ollister, nome d'arte di Stefania Soma, che propone ai suoi oltre 55.000 follower su Instagram i #bookbreakfast, foto e recensioni di libri scattati sul tavolo della colazione. "Guardiamo a questo evento con grande attenzione - ha detto il presidente del Consiglio regionale del Fvg Piero Mauro Zanin - perché, pur nascendo da una piccola comunità, è stato capace di trasformare Latisana in un crocevia di cultura che si apre al mondo". "Sono onorata di essere parte attiva di questo Premio - ha affermato l'assessore comunale di Latisana Martina Cicuto - Leggere i libri in concorso mi ha fatto vivere infinite emozioni diverse, ed è stato davvero difficile dover scegliere tra i 46 libri candidati". L'11 giugno ci sarà anche la presentazione in anteprima del libro che raccoglie i racconti inediti proposti da 15 ragazzi del Liceo Linguistico Martin di Latisana che, guidati dalla docente Laura Paviotti, hanno seguito il laboratorio di scrittura creativa di Lorenza Stroppa. (ANSA).