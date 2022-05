Choix Goncourt United States, Anne Berest vince prima edizione

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Anne Berest con 'La cartolina' è la vincitrice della prima edizione del 'Choix Goncourt' United States'. Il romanzo uscirà in Italia per le Edizioni E/O il 18 maggio, nella traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca e la scrittrice parteciperà al Salone del Libro di Torino. Pubblicato in Francia dall'editore Grasset, il libro uscirà negli Stati Uniti per Europa Editions nel 2023.

Una giuria composta da studenti di letteratura francese provenienti da cinque prestigiose università americane (Duke, Princeton, Yale, Harvard e New York) ha annunciato il nome del libro vincitore presso l'Ambasciata di Francia a Manhattan, New York, nel corso di una serata presieduta, il 30 aprile, dalla scrittrice Siri Hustvedt.

"Sono molto felice di fare parte della prima Choix Goncourt degli Stati Uniti. La letteratura francese è stata estremamente importante per il mio sviluppo come persona e come scrittrice.

Il futuro dipende dai giovani curiosi, che leggono, che cercano, ragazzi dinamici di tutto il pianeta, e la letteratura è uno strumento cruciale per plasmare pluralismo, tolleranza e democrazia, in un momento in cui questi principi sono gravemente minacciati" ha detto la Hustvedt che è presidentessa onoraria del Choix Goncourt che arriva per la prima volta negli Stati Uniti.

Le Selezioni Internazionali Goncourt (Choix Goncourt) sono un'evento che coinvolge 25 paesi, un indicatore letterario globale che misura la risonanza della rosa dei finalisti del Premio Goncourt fra i lettori di varie parti del mondo.

La madre di Anne Berest nel 2003 riceve una strana cartolina anonima sulla quale sono scritti soltanto quattro nomi, Ephraïm, Emma, Noémie e Jacques, ovvero i nonni e gli zii morti ad Auschwitz. Subito pensa a uno scherzo di cattivo gusto, mette la cartolina in un cassetto e se la dimentica. Quasi vent'anni dopo, però, Anne decide di scoprire chi l'abbia mandata. È l'inizio di un'indagine a ritroso nel tempo in cui la Berest ricostruisce la storia della sua famiglia, ebrei russi approdati a Parigi dopo una rocambolesca fuga di mille chilometri per arrivare in Lettonia, dopo l'attraversamento di Polonia e Romania per andare a Costanza e imbarcarsi per la Palestina, e dopo il viaggio che dalla Palestina li porta in Francia nel 1929. Alla fine, Anne scoprirà chi ha mandato la cartolina.

Oltre che di romanzi, la Berest è autrice di opere teatrali e con 'La cartolina' ha già vinto il Prix Renaudot des Lycéens e il Prix Littéraire des Étudiants de Sciences Po. Ha anche scritto la serie Mytho per "Arte", per la quale ha ricevuto numerosi premi in Francia e all'estero. (ANSA).