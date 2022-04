Ucraina: Samantha Silva, Putin va fermato, siamo tutti a rischio

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Sono sconvolta e atterrita per il fatto che viviamo in un mondo che consente, dove è possibile, a un mostro armato di armi nucleari di fare ciò che vuole. La brutalità che dimostra Putin e i soldati russi nei confronti di donne e bambini ho l'impressione che sia una deliberata ostentazione per dire all'Occidente: pensate che siamo brutali? Ma voi non avete idea di quanto in più possiamo esserlo. La brutalità verso le donne e i bambini sta a significare 'guardate, non mi potete fermare'. Questo deve atterrire tutti noi". Lo dice all'ANSA la scrittrice e sceneggiatrice americana Samantha Silva, in Italia con il suo nuovo romanzo 'Amore e furia' (Neri Pozza), un ritratto di Mary Wollstonecraft , pioniera del femminismo e madre dell'autrice di Frankenstein Mary Shelley costruito su due voci che hanno cambiato la visione delle donne e della letteratura.

"Evidentemente c'è una bella differenza fra la posizione degli Stati Uniti e dell'Europa, tra quella di un americano e di un europeo, perché noi siamo lì e guardiamo con gli occhi di fuori, ma voi vi rivedete passare sotto gli occhi un'esperienza che avete già avuto come continente. E siete cresciuti pensando che non sarebbe mai più potuto succedere e invece è accaduto di nuovo" spiega la Silva, che vive nell'Idaho e all'Università ha studiato Relazioni Internazionali. "Conosco bene la storia della politica estera degli Stati Uniti d'America. Questa vicenda mi tocca particolarmente anche perché so benissimo quanto sia per tutti terrificante vivere in un mondo pieno di armi nucleari. Mi pongo angosciosi interrogativi: che cosa potrebbe succedere se la Nato reagisse? Ma d'altra parte mi dico, Putin va fermato perché altrimenti siamo tutti a rischio e a rischio con noi c'è proprio la sorte dell'esperimento che chiamiamo democrazia" sottolinea. (ANSA).