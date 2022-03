Libri: Matteo Castellucci, Flop Secret

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - MATTEO CASTELLUCCI, FLOP SECRET (Paesi Edizioni, pp.112, 10 euro). Un irresistibile (anti)eroe chiamato a confrontarsi un po' goffamente e in modo improbabile con le sfide geopolitiche degli ultimi anni, dallo scontro tra Russia e Occidente alla minaccia alla democrazia fiino all'ondata dei movimenti populisti: cavalca in chiave "leggera" la triste attualità di queste ultime settimane il romanzo di spionaggio "Flop Secret", esordio letterario di Matteo Castellucci, in libreria dal 24 marzo con Paesi Edizioni.

L'autore, giornalista, classe 1996, racconta con humour ed efficacia narrativa la vicenda di Francesco Barbarossa, un giovane agente finito quasi per sbaglio ai servizi segreti italiani dell'Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna), che si aggira per Berlino, Londra e Parigi. Il libro, vincitore dell'edizione 2021 del concorso letterario Intrigo, presenta una spy story divertente che appassionerà il lettore: tra l'intelligence costretta a fare i conti con la spending review e i servizi russi pronti a tutto pur di destabilizzare l'Europa, il protagonista finirà catapultato al centro di un intrigo internazionale, schivando avvelenamenti, rischiando di essere pestato da un gruppo di Gilet Gialli e sventando un complotto in maniera a dir poco rocambolesca. (ANSA).